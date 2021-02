È stato il consigliere comunale Franco Russo a sistemare tutti i giochi che oggi sono nuovamente funzionali. Un contributo è giunto anche dal consigliere Massimo Bagli. L’Amministrazione ha voluto ringraziare i due esponenti politici e annunciato la sistemazione di una videosorveglianza per evitare che possano ripetersi questi ed altri atti di vandalismo sui beni pubblici e di pubblica utilità.

Giunge a soluzione il problema sollevato da diversi genitori impossibilitati a portare i loro figli al parco di piazza Impastato in quanto i vari giochi erano stati danneggiati da incivili pronti ad “inventarsi” acrobazie con le moto che hanno reso inservibili i vari percorsi ludici.

