Il presidente Maria Torre , a conclusione dei lavori, ha voluto ancora una volta ribadire l’importanza e il ruolo che il Rotary può assumere nella promozione di progetti finalizzati alla comunicazione, sensibilizzazione e prevenzione sociale delle diverse forme di dipendenze, non senza sottolineare le molteplici iniziative di service, a tal riguardo, assunte dal Rotary Club Milazzo nel proprio territorio di operatività.

Nuovo evento per il Rotary Club Milazzo. Si è, infatti, svolta una web-conference sul tema delle “Ludopatie” , dal titolo “Gap tra illusioni e realtà” . All’evento interclub, voluto dal presidente del club mamertino Maria Torre , sono intervenuti il co-segretario distrettuale Giuseppe Pitari , i presidenti Rotary Francesco Giunta del Club Barcellona Pozzo di Gotto, Massimo Ioppolo del Club di Sant’Agata di Militello, Valentina Lupo del Club di Ribera e numerosi soci ed ospiti.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.