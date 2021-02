Educazione Finanziaria, al via il progetto “Donne e Denaro” del Soroptimist International di Milazzo

Il Soroptimist International di Milazzo, presieduto da Agata Spampinato Siracusa, ha avviato un corso di Educazione Finanziaria. Si tratta di un breve percorso di alfabetizzazione finanziaria che scaturisce da un Progetto nazionale rivolto ad un pubblico prevalentemente femminile (e successivamente esteso anche ad un pubblico eterogeneo), per sostenere le donne a gestire la loro situazione economica.

Il Progetto Donne e denaro. Un percorso di Educazione finanziaria pensato per le donne ha infatti la finalità di supportare le donne a migliorare in campo economico e finanziario, condizione indispensabile per l’emancipazione femminile ed il benessere personale e sociale. Pertanto, si vuole sensibilizzare il pubblico femminile a rendersi conto della straordinaria importanza degli strumenti finanziari.

Il progetto curato da esperti della Banca d’Italia, verrà espletato dalle socie del club che svolgeranno un’attività di formazione nel territorio, puntando soprattutto ai soggetti più fragili. A tale riguardo, il 3 ottobre 2019 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività di Educazione finanziaria, Banca d’Italia e Soroptimist International d’ Italia

L’obiettivo del webinar Economia e programmazione finanziaria è stato quello di presentare concetti, in apparenza ostici, ad un pubblico eterogeneo: oltre alle socie di alcuni Soroptimist club (Milazzo, che ha promosso l’evento, innanzitutto, ma anche Siracusa e Aosta), hanno preso parte all’evento gli studenti delle quarte e quinte classi del Liceo di Scienze Umane di Castroreale (Messina).

Il webinar per la sua valenza formativa, oltre che informativa, verrà proseguito con alcuni futuri approfondimenti su argomenti come casa, famiglia, lavoro ed altro.