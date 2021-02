Anche Azione Civica per Milazzo riprende l’attività politica dopo le amministrative di ottobre e riparte dalla nomina degli esperti e dal cosiddetto “Sindonigate”, l’imbarazzante fuori onda avvenuto durante la seduta di consiglio del 29 gennaio. «Galluzzo l’avi a mandare a caga..» si è sentito ripetutamente. Ancora oggi tutti si chiedono a chi era rivolto anche se lo stesso Sindoni, nella seduta successiva, aveva negato si riferisse ai lavori di aula avvenuti in video conferenza.

«Avevamo deciso di prenderci del tempo e di dare del tempo a questa nuova amministrazione prima di iniziare a valutarne gli atti – scrive Azione civica per Milazzo che alle passate elezioni aveva candidato Giovanni Utano per la poltrona di sindaco – Sono passati quasi cento giorni e già si vedono le prime criticità. Se pensiamo alla nomina dell’esperto (a pagamento) al turismo, Gaetano Nani non possiamo che esprimere un forte dissenso a questa nomina per gli aspetti economici che ricadono sulla cittadinanza. Appare chiaro che questa nomina, così come già successo con la nomina di un altro “esperto gratuito”, Pietro Formica, hanno il solo valore di ricompensare chi è stato bocciato alle recenti amministrative. Ci chiediamo a questo punto a cosa possano servire gli Assessori nominati, e pagati regolarmente, che si presume abbiano competenze in quegli ambiti se poi è necessario nominare degli esperti e magari pagarli anche? Siamo anche convinti che ci saranno altre nomine nelle prossime settimane per accontentare altri scontenti».

Azione civica per Milazzo si sofferma anche sul fuori onda e fa una serie di supposizioni, ricostruendo – secondo la loro visione – la vicenda.. «A ciò si aggiunge quanto riportato sulla stampa locale – continua la nota – circa l’audio di un consigliere, per giunta Vicepresidente del Consiglio Comunale, che si sarebbe espresso in modi poco ortodossi nei confronti di un altro consigliere invocando interventi “dall’alto”. “Galluzzo l’avi a mandari a cagare” sarebbero state le parole pronunciate duramente dal consigliere e vicepresidente del consiglio comunale, il più votato alle ultime amministrative ed eletto tra le fila della lista dell’Onorevole Galluzzo, Diventerà Bellissima, nei confronti di una consigliera comunale che aveva appena finito di parlare della disastrosa situazione in cui versa la sanità siciliana e non solo. Sottolineando tutta una serie di problemi come la mancanza di personale e le carenze strutturali che hanno contribuito ad una scarsa organizzazione nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo».

La stessa consigliera, eletta in una lista civica a sostegno dell’attuale sindaco, avrebbe dichiarato al termine del suo intervento quanto segue: “noi consiglieri comunali dobbiamo chiedere a deputati regionali e nazionali di mettere in campo tutto il loro peso. Perché la sanità sia messa nelle condizioni di funzionare”. Ci auguriamo che chi di competenza intervenga prontamente e ribadiamo che questa modalità di fare Politica non ci piace per niente e continueremo a contrastarla e a denunciarla pubblicamente.