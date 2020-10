Una caccia al tesoro per festeggiare i quattro anni di Space Ink. In questo modo Felice Bucca proprietario dello studio di tattoo di Milazzo ha deciso di festeggiare questo nuovo compleanno. «Viste le norme restrittive legate al contenimento del Covid – dice – non possiamo fare una festa come ogni anno per questo abbiamo pensato a qualcosa di più divertente e abbiamo programmato una caccia al tesoro in giro per la città e lo studio sarà il punto di partenza»

La ricerca avrà inizio alle 21 di oggi e chiunque avrà voglia di partecipare dovrà recarsi in studio per la registrazione e per ottenere il primo indizio, saranno forniti inoltre a ciascuno sacche e cappellini personalizzati con il logo dell’evento.

In palio un bottino di 300 euro in buono da poter spendere in studio.

Prima di arrivare al tesoro però dovrete affrontare i sette indovinelli posizionati in giro per la città, li troverete sotto forma di adesivi ed il loro codice QR vi svelerà l’indizio utile per proseguire la ricerca e per trovare di volta in volta gli indizi successivi.