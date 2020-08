Nuovo appuntamento per il “Giardino Letterario“. Oggi Villa Vaccarino alle 19.30 ospiterà la scrittrice Catena Fiorello che presenerà il libro “Cinque donne e un arancino”. Evento del cartellone della IV edizione della rassegna letteraria a cura della Fidapa Milazzo e Mondadori. Dopo i saluti di Natascia Fazzeri, presidente Fidapa BPW Italy l’evento verrà moderato da Angelica Furnari, libraia e consigliere Fidapa

LA TRAMA. Rosa, dopo la morte del marito decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra di origine, lo sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve essere un modo per ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle signore di Monte Pepe. Così, decide di aprire una rosticceria. Rosa tenta di coinvolgere quattro amiche ma fin da subito si scontreranno con una difficoltà insormontabile: il paese è troppo isolato fra le montagne e i clienti scarseggiano. E proprio quando le cinque amiche cominciano a darsi per vinte, il loro destino sarà stravolto dall’apparizione di una misteriosa donna che le trasporterà in un’incredibile avventura a New York. Già, perché la vita non è scritta soltanto dalle nostre intenzioni. Talvolta può accadere che il caso ci metta lo zampino, sorprendendoci con la sua generosità.

Con “Cinque donne e un arancino” l’autrice inaugura una nuova avvincente serie: “Le signore di Monte Pepe”.

L’ingresso è gratuito. Per la sicurezza anti covid si consiglia la prenotazione via messaggio sulla pagina FB “Mondadori Bookstore Milazzo”.

