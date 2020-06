Con grande disponibilità, garbo e simpatia Nadia Terranova ha risposto alle numerose domande e curiosità dei bambini, collegati in sincrono su un’affollatissima piattaforma Meet insieme ai loro insegnanti, regalando a tutti l’emozione di una giornata importante, al termine di un anno scolastico che Covid -19 ha reso memorabile, inaspettato e sorprendente.

Leggere una storia, tante storie, è un’esperienza che non si esaurisce nella conoscenza di una trama, è importante “entrare dentro” la narrazione, riviverla, animarla, rielaborarla. La lettura diventa così un momento unico e prezioso, ricco di emozioni e ancor più di senso se, specialmente i bambini, hanno la possibilità di ascoltare, porre domande, condividere, dare un volto ad un nome scritto sulla copertina. Ad aprire l’incontro e porgere il saluto della comunità scolastica è stato il dirigente Alessandro Greco, è intervenuto anche Teodoro Cafarelli, appassionato e dinamico divulgatore del piacere di leggere. Subito dopo il timone della conduzione è passato alla referente d’Istituto Maria Teresa Maio . Sono stati presentati video e contributi che hanno documentato piacevolmente la rielaborazione creativa dei giovanissimi lettori e sono stati accolti dal sorriso e dal vivo compiacimento dell’autrice.

Lo scorso 4 giugno, in diretta sulla pagina Facebook del Terzo Comprensivo, i bambini delle classi quinte dei plessi Carrubaro, Santa Marina e Baronello e gli alunni delle prime della secondaria Zirilli hanno avuto il piacere d’incontrare la scrittrice di origine messinese Nadia Terranova, autrice del libro “Omero è stato qui” , a conclusione di un segmento dell’articolato Progetto Lettura che rappresenta uno degli aspetti più caratterizzanti dell’offerta formativa dell’Istituto.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.