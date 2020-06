Oggi il mercato si è svolto in maniera ordinata grazie al controllo serrato efdagli agenti del comando di polizia municipale guidato da Gisella Puleo. Gli acquirenti erano quasi tutti con la mascherina e – nel limite del possibile – si è cercato di evitare assembramenti.

La decisione è stata presa dopo il flop della settimana scorsa quando, per la ripartenza, si era deciso di applicare rigidamente le regole anti-covid trasferendo una fila addirittura nella strada, chiudendola al traffico. Una decisione che ha scatenato una ferma reazione degli ambulanti che – rimangiandosi l’accordo preso al comune dai propri rappresentanti di categoria – hanno deciso di non montare gli stand, e dei residenti impossibilitati a entrare uscire con il proprio mezzo dai garage delle rispettive abitazioni.

Buona la seconda. Stamattina si è svolto regolarmente il mercato settimanale dopo la pausa legata all’emergenza coronavirus che per un paio di mesi ha privato i milazzesi della tradizionale fiera del giovedì. Le bancarelle hanno occupato il consueto spazio della litoranea di Ponente aumentando sensibilmente la distanza tra le due file spostandone una verso mare. Una soluzione semplice e funzionale.

