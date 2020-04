In diretta Oggi Milazzo Live: depressione post quarantena, le strategie delle sale ricevimento e i volontari delle mascherine

Depressione e dipendenza da alcol a causa della quarantena da coronavirus, le strategie degli sposi e delle sale ricevimento a causa del blocco dei matrimoni e le testimonianze dei volontari del comune di Milazzo che hanno aiutato i cittadini durante l’emergenza.

Tanti gli argomenti che verranno trattati stasera, martedì 28 aprile, alle 21,30 nella puntata di Oggi Milazzo Live sulla pagina nostra pagina facebook.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno e che risponderanno alle domande del giornalista Gianfranco Cusumano ma anche dei lettori.

Ad intervenire saranno Giovanni Utano, dirigente medico del Servizio Dipendenze patologiche del dipartimento salute mentale di Milazzo (si occupa principalmente di dipendenze da alcol e gioco d’azzardo); Valentina Sabino, responsabile dell’Osservatorio regionale violenza e suicidi; lo psicologo Marco Italiano.

Seguirà l’imprenditore Alessandro Busacca, titolare di Villa Hera, per parlare di matrimoni e di come il settore si prepara ad affrontare il post coronavirus. Infine i volontari del comune Carmelo Nicosia e Ketty Lombardo, che fanno parte del gruppo di giovani che si sono messi a disposizione della collettività per distribuire a domicilio mascherine ai cittadini.

Appuntamento alle 21,30 con le vostre domande che potreste scrivere a commento della diretta.

