Venti milioni di euro destinati a sostenere le imprese del comparto florovivaistico che sono state danneggiate dall’interruzione o dalla riduzione dell’attività a causa del Covid-19. E’ lo stanziamento deciso, a seguito dell’emendamento proposto dai deputati Di Lega Sicilia (Catalfamo, Bulla, Caronia e Ragusa), dalla Commissione Bilancio dell’ARS all’interno del pacchetto di interventi per il sostegno alle imprese.

“Un intervento necessario – spiega il capogruppo Catalfamo – per dare continuità ad un settore che in Sicilia occupa migliaia di persone contribuendo non poco all’export e che a causa della crisi ha riscontrato perdite gravissime che, se non compensate con adeguato sostegno, potrebbero impedire una vera ripresa produttiva.”

