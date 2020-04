Il Comune di Merì ha donato al Comune di Milazzo mille mascherine facenti parte della fornitura che l’Amministrazione meriese ha ricevuto dalla Cina quale segno di gratitudine per il coinvolgimento in una iniziativa urbanistico/artistica programmata dall’assessore meriese Carmelo Arcoraci e dall’artista, originario di Merì, Lorenzo Chinnici.

Questa mattina la consegna dei dispositivi di protezione individuale a palazzo dell’Aquila. «Ringrazio il collega Bonansinga per il gesto – ha sottolineato il sindaco Giovanni Formica – dimostrazione di una solidarietà tra enti locali che oggi è fondamentale in questo continuo impegno delle istituzioni per fronteggiare la grave emergenza epidemiologica. Bisogna camminare uniti insieme alle istituzioni nazionali, regionali e territoriali. E’ il momento della compattezza e della cooperazione costruttiva e non della ricerca spasmodica di visibilità».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

213 visite