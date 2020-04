«Tutti noi siamo a conoscenza del fatto che il servizio legato alla nettezza urbana, e di conseguenza il compenso per lo smaltimento, è giustificato attraverso logiche contrattualistiche che considerano quantificazione di volumi e peso – conclude la nota – Tuttavia le nostre posizioni vengono quotate in relazione ai mq destinati a struttura ricettiva. Pertanto si chiede un abbattimento che rispecchi la % di mq adibiti a struttura ricettiva».

Le proposte avanzate riguardano la tassa di soggiorno e la tari il servizio idrico, in sostanza la deroga sui pagamenti fino a tutto il 2021, intesa come mancati versamenti giustificati a titolo di auto-indennizzo del periodo emergenziale.

L’Associazione “Milazzo in B&B” ha scritto all’amministrazione Formica per chiedere una serie di interventi a sostegno del settore turistico a seguito della crisi sanitaria da Covid-19. Le disposizioni che vietano gli spostamenti tra comuni senza giustificato motivo ha fatto già ‘saltare’ i ‘ponti’: pasquetta-XXV Aprile-1° maggio.

L’Associazione “Milazzo in B&B” chiede il sostegno dell’amministrazione Formica

L’Associazione “Milazzo in B&B” chiede il sostegno dell’amministrazione Formica

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.