Un nuovo ventilatore polmonare per il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Fogliani di Milazzo. La donazione fatta al primario Giovanni Pagani arriva dall’Associazione Hermes di Milazzo. «Tra qualche giorno – dice la presidente Felicia Manicastri – faremo recapitare alla divisione di Pneumologia, oggi Centro Covid-19, del gel detergente mani».

«In un’emergenza storica – continua – grazie ad una generosa donazione, abbiamo avvertito l’esigenza di dare il nostro contributo per potenziare e migliorare la dotazione strutturale sanitaria della nostra comunità, a tutela della salute di tutti noi. Un piccolo gesto di solidarietà per sostenere il nostro sistema sanitario impegnato a fronteggiare le criticità legate al contagio da coronavirus. L’associazione è impegnata da tempo a aiutare le famiglie più bisognose del territorio e anche in questo momento di emergenza ha provveduto a consegnare, in prima persona e con donazioni al Comune di Milazzo, viveri e beni di prima necessità e in ultimo anche mascherine e gel igienizzante. Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che in prima linea, da Nord a Sud, stanno combattendo questa inedita battaglia: medici e infermieri in corsia, personale sanitario delle Rsa e delle case di riposo, volontari e forze dell’ordine che con abnegazione lavorano senza sosta».

