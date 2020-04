Ogni donazione è un gesto di amore che in questo momento di emergenza vale doppio. Ecco perchè a poche ore dalla donazione fatta dalla Fidapa Bpw Italy Sezione di Milazzo, presieduta da Natascia Fazzeri arrivano i ringraziamenti da parte di Giovanni Pagani primario del reparto di Anestesia e Rianimazione.

«L’U.O.C. Anestesia e Rianimazione di Milazzo in tutte le sue componenti – scrive – ringrazia la Fidapa per il nobile gesto compiuto e per averci fatto così sentire la loro vicinanza e partecipazione in un momento così difficile».

