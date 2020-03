Dopo tre anni e mezzo di attività il capitano Valentino Adinolfi, ai vertici della compagnia dei carabinieri di Milazzo, ha salutato la città del Capo per andare a ricoprire il prestigioso incarico di comandante della compagnia di Lecce.

Adinolfi era giunto a Milazzo nell’agosto 2016 dopo aver svolto due anni nel Nucleo Operativo di Roma Trastevere, e prima ancora in quello di Monreale. In questi anni si è sempre distinto per la serietà e l’umiltà con cui ha portato avanti il suo incarico ottenendo non solo importanti successi nella lotta alla criminalità ma ha consentito al territorio di “sentire” forte e costante la presenza dell’arma nel quotidiano.

Al capitano Adinolfi gli auguri della redazione di Oggi Milazzo.

