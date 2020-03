La scelta dell’organismo nazionale è legata al fatto che le misure fin qui adottate dai singoli uffici giudiziari non sarebbe assolutamente adeguate a ridurre ragionevolmente il rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che connotano le attività giudiziarie.

La disposizione è stata assunta in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”.

L’ufficio di coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense, davanti all’emergenza Coronavirus, ha indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni da domani, 6 marzo, e fino al prossimo 20 marzo.

