Il furgone è stato rintracciato lungo la litoranea di Ponente in direzione Milazzo. I carabinieri a bordo di una Fiat Brava hanno bloccato la carreggiata ed intimato lo stop ma questi hanno proseguito colpendo la pattuglia di servizio danneggiandola, provocando lesioni personali ai due Carabinieri all’interno dell’abitacolo, che sono stati curati all’Ospedale di Milazzo, con prognosi di 7 e 15 giorni.

I due uomini, difesi dall’Avvocato Giuseppe Ciminata, prima si erano resi protagonisti di un incidente in zona Santo Pietro ai danni di una donna che ha subito chiamato i carabinieri. Immediatamente è scattata la caccia al mezzo, un Iveco Daily utilizzato per la raccolta di materiali ferrosi.

Il processo, con rito abbreviato è stato fissato per il 23 marzo. Dovranno rispondere di resistenza a un pubblico ufficiale, danneggianti e lesioni personali aggravate.

Sono stati arrestati i due uomini che la sera di martedì scorso hanno speronato con un furgone una pattuglia dei carabinieri. Il Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Murabito, a seguito della richiesta di convalida dell’arresto in flagranza di reato avanzata dal Pubblico Ministero De Micheli, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due pluripregiudicati rumeni, R.I. di anni 40 e P.F.A. di anni 38.

