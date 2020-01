Dona un Libro al tuo Ospedale. Da oggi, lunedì 6 gennaio, fino a lunedì 13, sarà possibile donare dei libri e riviste (anche usate ma in buone condizioni) all’ospedale di Milazzo per dare vita ad una libreria interna da mettere a disposizione dei pazienti ricoverati. Stamattina nell’androne del presidio ospedaliero di Milazzo, avrà luogo una manifestazione introduttiva in cui si comunicheranno i dettagli del progetto.

Una iniziativa di solidarietà, promossa dal Gruppo di Lavoro Umanizzazione, composto da Domenica Centorrino, dirigente delle Professioni Sanitarie, Infermieristiche e ostetriche; dalla piscologa Angelica Salvo, psicologa, Giovanna Vinci, assistente sociale specialista, referente per gli Ospedali Riuniti di Milazzo-Barcellona P.G.-Lipari. A coordinare il tutto la direzione medica di presidio guidata da Paolo Cardia.

Dona un Libro al tuo Ospedale è organizzata in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore: Aido, Gruppo Comunale Milazzo “Alba Milazzo”; Admo sezione Milazzo “Manfredi Salemme”; Avulss Milazzo, Comitato Fibromialgici Uniti-Italia Odv; Associazione Culturale “Giovanni Paolo II”; Associazione “Il pozzo di Sicar”; Lions Club Milazzo; Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo- Isole Eolie.

