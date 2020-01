Domani lunedì 6 gennaio nella giornata dell’Epifania la raccolta dei rifiuti, non verrà svo l ta.

Riprenderà martedì 7 gennaio, col ritiro, così come previsto dal calendario settimanale, della frazione INDIFFERENZIATA.

Si invitano i cittadini ad attenersi a quanto disposto evitando il conferimento di altra tipologia di rifiuto proprio per evitare situazioni di disagio.

Per le attività commerciali invece la raccolta avverrà in modo regolare, così come previsto negli ordini di servizio relativi le giornate festive; stesso discorso varrà per lo spazzamento.

