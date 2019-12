Sono tre gli operatori economici in possesso di “alta specializzazione tecnico-economico finanziaria” in grado di garantire supporto al Rup per la procedura di affidamento del servizio della sosta a pagamento nel comune di MIlazzo.

Si tratta della società “Sinloc spa” di Padova, della “Paragon business advisor srl” di Zola Predosa e del dottor Giuseppe Maiori di Barcellona.



Tutti hanno partecipato all’avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato da palazzo dell’Aquila e tutti sono stati considerati dalla commissione di valutazione, presieduta dal comandante della polizia locale, Giuseppa Puleo idonei a partecipare alla procedura negoziata che rappresenterà il successivo passaggio che l’ente per l’avvio della procedura di project financing.

Quello dei parcheggi è ritenuta la nota dolente per la mancata fruizione del centro cittadino specialmente per quanto riguarda lo shopping. A lamentarsi in più occasioni sono stati i commercianti.

