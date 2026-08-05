Dopo ben 36 anni, la 5ªA dell’Istituto Tecnico Commerciale ‘Leonardo Da Vinci’ di Milazzo (anno scolastico 1989/90) si ritrova al Sayonara di Milazzo.

Una serata speciale per riavvolgere il nastro, rivivere le stesse risate e ricordare i momenti indimenticabili passati sui banchi di scuola.

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