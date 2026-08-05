Milazzo, trentasei anni dopo la 5ªA dell’Istituto “Leonardo Da Vinci” si ritrova al Sayonara 5 Agosto 2026 Brevi Dopo ben 36 anni, la 5ªA dell’Istituto Tecnico Commerciale ‘Leonardo Da Vinci’ di Milazzo (anno scolastico 1989/90) si ritrova al Sayonara di Milazzo. Una serata speciale per riavvolgere il nastro, rivivere le stesse risate e ricordare i momenti indimenticabili passati sui banchi di scuola. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.719 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT