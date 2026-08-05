Incidente lavoro, l’operaio Aldo Gullotti era originario di Milazzo. È morto a Carrara

Incidente lavoro, l’operaio Aldo Gullotti era originario di Milazzo. È morto a Carrara

Si chiamava Aldo Gullotti l’operaio morto nella mattinata di mercoledì 5 agosto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda del settore marmifero di Carrara. Originario di Milazzo, aveva 44 anni ed era considerato un lavoratore di grande esperienza nel comparto del marmo. Lascia un figlio di 10 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava svolgendo una normale fase di lavorazione quando è stato travolto e schiacciato da alcune lastre di marmo. I soccorritori, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Saranno gli esiti delle indagini a chiarire le cause che hanno provocato l’infortunio mortale.

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