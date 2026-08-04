L’amministrazione comunale di Milazzo prosegue nel percorso di potenziamento dei servizi rivolti alla persona e alle fasce più fragili della popolazione. Con apposita determinazione è stata infatti disposta l’assunzione, a tempo pieno e determinato per la durata di 36 mesi, di nuove figure professionali destinate a rafforzare l’organico del Distretto socio-sanitario 27, di cui il Comune di Milazzo è ente capofila.

Le assunzioni rientrano nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), e consentiranno di consolidare le attività di programmazione, gestione e attuazione degli interventi sociali a favore del territorio distrettuale. Le risorse destinate al progetto ammontano complessivamente a oltre 1 milione di euro, interamente finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Entrano a far parte della struttura organizzativa del Distretto la dottoressa Veronica Milazzo, funzionario contabile, la dottoressa Melissa Patti, funzionario educatore socio-pedagogico, la dottoressa Irene Cremona, funzionario psicologo. Le professioniste saranno inquadrate nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e saranno impegnate esclusivamente nelle attività connesse al rafforzamento del sistema integrato dei servizi sociali.

«Continuiamo ad investire nel rafforzamento della macchina amministrativa – afferma il sindaco Pippo Midili, titolare anche della delega alle Politiche sociali – perché riteniamo che servizi sociali sempre più efficienti rappresentino una risposta concreta ai bisogni delle persone e delle famiglie. L’ingresso di nuove professionalità consentirà di migliorare ulteriormente la capacità di programmazione e gestione degli interventi e permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alle politiche di inclusione, al contrasto della povertà e al sostegno delle persone più vulnerabili».

L’Amministrazione comunale evidenzia come questo ulteriore rafforzamento dell’organico confermi la volontà di continuare a investire sulla qualità dei servizi alla persona, valorizzando le opportunità offerte dalla programmazione nazionale ed europea per rendere sempre più efficace l’azione del Distretto socio-sanitario 27 a beneficio dell’intero comprensorio.

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