MESSINA. Prosegue con un nuovo appuntamento il progetto “Parole in transito”, l’iniziativa finanziata dall’Agenzia Italiana per la Gioventù nell’ambito del programma ESC30 (European Solidarity Corps – Progetti di solidarietà) e implementata dall’associazione Metropolis di Messina con l’obiettivo di creare un percorso umano e creativo in cui la parola diventa strumento di autodeterminazione, la scrittura un mezzo per conoscersi e farsi conoscere e la relazione tra pari una leva per l’inclusione e il cambiamento sociale.

Il prossimo incontro, in collaborazione con l’iniziativa “Sicily Yoga Escapes” di Bruno Porcari e aperto a tutti gratuitamente, si terrà nella spiaggia di Torre Faro, antistante il lido Horcynus Orca, lunedì 10 agosto alle 18:30 e prevederà una sessione di yoga e una di storytelling nella suggestiva location dello Stretto di Messina.

Il tema della sessione sarà scavare nelle proprie radici: ricordare le proprie origini, il proprio Paese, quartiere, casa e condividere esperienze, testimonianze, emozioni e pensieri, dopo una sessione di yoga che renderà i partecipanti più uniti e vicini gli uni con gli altri. A seguire, anche un rinfresco offerto al lido Horcynus Orca.

Un tema in linea con l’iniziativa dell’associazione Metropolis, che in questi mesi ha creato uno spazio sicuro, accogliente e stimolante dovei ragazzi si sono potuti esprimere liberamente, apprendere, sentire ascoltati e riconosciuti. E anche imparare l’italiano, grazie ai volontari di Arcigay Messina.

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