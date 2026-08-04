Si è conclusa l’esperienza di un gruppo di scout ucraini che hanno realizzato un gemellaggio con gli scout AGESCI del Duomo di Milazzo.

L’attività è stata effettuata nell’ambito di un progetto promosso dalle associazioni AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), MASCI (Movimento Adulto Scout Cattolici Italiani) e PLAST (National Scout Organization of Ukraine) per la progettazione di attività educative comuni e l’ospitalità per campi estivi internazionali di giovani provenienti dall’Ucraina.

Nell’ambito del gemellaggio sono state proposte le attività tipiche degli scout quali il campeggio e la vita nei boschi, l’orientamento e le escursioni naturalistiche, i giochi e i momenti di socializzazione, di riflessione e crescita personale.

A conclusione del campo estivo, gli scout ucraini sono stati ospitati presso le famiglie dei coetanei milazzesi ed hanno avuto occasione per scoprire la cultura, le tradizioni e il patrimonio storico-naturalistico del nostro territorio, rimanendo particolarmente colpiti dalle attività loro proposte come la visita al Castello di Milazzo, al Museo del Mare e lo snorkeling presso l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

Gli scout, infine, sono stati accolti presso l’aula consiliare dal sindaco Pippo Midili di Milazzo che ha dato loro il benvenuto a nome della Città, incoraggiando i giovani alla continua ricerca di occasioni di dialogo e confronto. L’iniziativa, infatti, organizzata grazie all’impegno di Nunzio Zagara, responsabile provinciale scout ed educatore del gruppo, rappresenta un importante momento di incontro tra giovani accomunati dai valori dello scautismo, della solidarietà e della fratellanza, offrendo ai ragazzi ucraini un’occasione di serenità e condivisione in una fase particolarmente delicata della loro vita, segnata dalle conseguenze della guerra che continua a colpire il loro Paese.

«Milazzo – ha afferma il sindaco Midili – è una città che crede nei valori dell’accoglienza, della solidarietà e del dialogo tra i popoli. Ospitare questi giovani scout ucraini assume oggi un significato ancora più profondo, perché significa offrire loro, anche se per pochi giorni, un luogo di serenità, amicizia e speranza, lontano dalle sofferenze e dalle preoccupazioni che purtroppo accompagnano la quotidianità di tanti loro coetanei. Ringrazio il gruppo AGESCI Milazzo 2 e tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza, in particolare Nunzio Zagara, che ha curato l’organizzazione del gemellaggio con grande sensibilità e spirito di servizio».

L’iniziativa ha offerto a questi ragazzi di vivere un’autentica esperienza di accoglienza, solidarietà, confronto ed educazione alla pace. Per gli scout ucraini, inoltre, il soggiorno ha costituito un’opportunità concreta per trascorrere un periodo di serenità e condivisione, lontano dalle difficoltà e dalle drammatiche conseguenze del conflitto in corso nel loro Paese.

Lo scautismo è un movimento mondiale che coinvolge oltre 57 milioni di bambini/e, ragazzi/e ed adulti educatori in circa 216 Paesi e territori.

In Italia l’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) conta circa 180.000 soci e svolge da oltre cinquant’anni un significativo ruolo nell’ambito dell’educazione non formale, contribuendo alla formazione dei giovani secondo i principi dello scautismo.

Gli adulti volontari, attraverso specifici progetti educativi, offrono il loro servizio gratuitamente ai giovani ed alle loro famiglie.

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