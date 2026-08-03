Hanno preso il via ieri domenica 2 agosto i solenni Festeggiamenti in onore della Madonna della Neve organizzati dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Vaccarella. Per le vie del centro cittadino si è svolta la tradizionale processione della Beata Vergine Maria lungo il mare, nello specchio d’acqua antistante la parrocchia.

Come ogni volta la suggestiva processione in mare si è svolta con la presenza in barca del clero, delle autorità, della banda e dei mbuttaturi. Un bellissimo momento fatto di tradizione e fede.

Ricco il programma degli eventi e delle celebrazioni religiose che andranno avanti fino al 9 agosto.Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo si segnala mercoledì 5 agosto la giornata della Solennità di Maria Santissima della Neve quando alle ore 19.00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggioreavrà luogo la solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Santo Rocco Gangemi, Nunzio Apostolico in Serbia. Nel corso della celebrazione sarà conferito anche il Sacramento della Confermazione.

Nei giorni 3 e 4 agosto sono previste le celebrazioni quotidiane del Rosario e della Santa Messa. Dal 6 all’8 agosto si alterneranno momenti di intensa spiritualità con la Santa Messa presso l’Oasi di Padre Pio, la processione eucaristica, la celebrazione presieduta dal M.R.P. Saverio Cento e le liturgie officiate da don Damiano La Rosa e don Vincenzo Otera.

Le celebrazioni culmineranno domenica 9 agosto con la Festa di Maria Santissima della Neve. Dopo la Santa Messa del mattino, alle ore 19 si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal M.R.P. Provinciale Francesco Carmelita, cui seguirà la tradizionale processione del simulacro della Madonna lungo le vie del quartiere di Vaccarella.

Nell’ambito dei festeggiamenti, sabato 8 agosto alle 20, sul Lungomare di Vaccarella, si svolgerà anche la 28ª Sagra del Pesce, storica manifestazione dedicata alla valorizzazione delle tradizioni marinare locali. L’iniziativa prevede la degustazione di pesce fresco e sarà accompagnata da uno spettacolo musicale con il gruppo Hasta La Vista feat Claudia, seguito dall’intrattenimento di DJ Carmelino.

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