Ci sono eventi che si vivono e altri che si custodiscono nel cuore. Il Concerto all’Alba appartiene senza dubbio a questi ultimi. Quando le prime luci del giorno hanno cominciato ad accarezzare le antiche mura del Castello di Milazzo, la musica ha fatto il resto, trasformando il silenzio dell’alba in un’emozione collettiva che ha coinvolto oltre 1.500 spettatori, arrivati per assistere alla quarta edizione di un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere e ad affermarsi come uno dei momenti culturali più affascinanti e identitari dell’estate siciliana.

Protagonista della mattinata è stata la HJO Jazz Orchestra, diretta dal maestro Benvenuto Ramaci, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale raffinato e coinvolgente fino al sorgere del sole. Ad arricchire il concerto, la straordinaria interpretazione della cantante, pianista e arrangiatrice Anita Vitale, capace di emozionare con una voce intensa, elegante e profondamente evocativa.

A rendere ancora più memorabile questa edizione è stata la presenza a sorpresa del maestro Alberto Portugheis, pianista di fama internazionale, che ha voluto omaggiare Milazzo con un’esibizione tanto inattesa quanto intensa. Il suo intervento, accolto da un lungo e caloroso applauso, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione, confermando il valore artistico e culturale dell’evento.

Tra le possenti mura della più grande cittadella fortificata della Sicilia, la musica si è intrecciata con la storia, il mare e la luce del nuovo giorno, dando vita a un’atmosfera sospesa nel tempo. Un’alba che non è stata soltanto uno spettacolo della natura, ma un momento di autentica condivisione, capace di unire persone di ogni età nel linguaggio universale della musica.

«La propria più sincera gratitudine – scrive l’Associazione “Noi del Concerto all’Alba” in un comunicato stampa – va agli sponsor, il cui prezioso sostegno ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’iniziativa, insieme per la prima volta alla società E20Divini che li ha affiancati. Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti i volontari e ai soci fondatori di questo progetto, che con dedizione, professionalità e passione hanno reso possibile l’organizzazione di un evento ormai entrato nel cuore della comunità. Un sentito grazie va anche al sindaco di Milazzo, all’amministrazione comunale, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e all’onorevole Elvira Amata, per la vicinanza istituzionale e il concreto sostegno dimostrato nei confronti di una manifestazione che continua a rappresentare

un’importante occasione di valorizzazione del territorio».

Il successo di questa quarta edizione conferma il percorso di crescita del Concerto all’Alba, nato dal sogno di un gruppo di appassionati e oggi sempre più vicino a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama culturale italiano. Un evento che promuove Milazzo attraverso la forza della musica, la bellezza del suo patrimonio storico e paesaggistico e la capacità di regalare emozioni autentiche, lasciando in chi vi partecipa il desiderio di tornare, ancora una volta, ad aspettare insieme il sorgere del

sole.

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