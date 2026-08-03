Tra conferme, nuovi arrivi e partenze, va delineandosi sempre più il roster della Svincolati Milazzo che disputerà anche nella prossima stagione sportiva il campionato di Serie B Interregionale.

La società del presidente Giambò, dopo aver confermato alla guida tecnica coach Flavio Priulla, ha ufficializzato nuovamente le presenze di coach Costantino, vice allenatore, del preparatore fisico Nico Gaglio e del fisioterapista Saverio Mauceri.

Sul fronte giocatori molti i movimenti in casa Svincolati : al momento quattro le conferme: l’ala grande e capitano Luca Bolletta, la combo-guardia Giuseppe Giambò, il play Vittorio Spada e la combo-guardia Raffaello Letizia. Non faranno sicuramente parte dei mamertini il milazzese Salvatore Maiorana, accasatosi a Messina, Sabino Malual, trasferitosi a Roseto, ed i giovani Giorgio Alioto, Francesco Aiello e Yehor Druzheliubov.

Sono invece già ben quattro i volti nuovi tra i bianco-blu’ che il Ds Maganza ha firmato: l’ala lituana classe 2006, Dominykas Simonis, 197 cm ; il centro senegalese Kalidou Kebe, classe 2004, 204 cm; la combo-guardia Filippo Paoli, classe 2001, 181 cm, proveniente dalla Costone Siena e l’ala classe 2007, 187 cm, Cesare Baiardi proveniente dal College Basketball Borgomanero.

In attesa di altri movimenti di mercato, la Svincolati Milazzo conferma la propria linea verde pronta a ben figurare nel nuovo campionato. Torneo che vedrà i milazzesi far parte di un girone che registrerà la presenza di formazioni siciliane, calabre, campane, molisane e laziali. Nella seconda metà di agosto al via la preparazione pre-campionato.

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