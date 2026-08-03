lo psicologo milazzese Marco Italiano, da anni al fianco delle società sportive come psicoterapeuta e psicologo dello sport, entra a far parte della Svincolati Milazzo.

Marco Italiano è anche consigliere regionale della federazione italiana psicologi dello sport, già presidente della Fipsis regione Sicilia e Calabria. Ha già collaborato in diverse discipline sportive sia individuali che di squadra, vedi Reggina, Milazzo, Messina, Igea Virtus nel mondo del calcio oltre che A.S. Volley e Dream Atletica.

Lo psicologo dello sport è una figura sempre più presente in ambito sportivo per curare gli aspetti motivazionali e per promuovere un clima di crescente benessere e fiducia negli atleti in modo da migliorarne le performance.

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