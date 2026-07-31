Prende il via oggi la sesta edizione dell’Allinparty, il Festival dello Sport inclusivo che fino a domenica 2 agosto trasformerà Milazzo in un grande laboratorio di sport, inclusione, partecipazione e condivisione.

Organizzato e promosso da Mediterranea Eventi, AISM Sicilia e Triptop, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Milazzo, della Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito italiano, del Comitato Regionale Sicilia del CIP, dell’Università degli Studi di Messina e del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, ed in stretta collaborazione con il Movimento Sportivi Milazzesi ed il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, il Festival si presenta quest’anno con un format rinnovato che coinvolgerà tre diverse location della città, mantenendo intatto lo spirito che lo ha reso uno degli appuntamenti di riferimento dello sport inclusivo nel Sud Italia.

Saranno oltre 20 le discipline sportive e più di 60 le società sportive e associazioni a dare vita a tre giornate completamente gratuite, durante le quali persone con e senza disabilità potranno vivere insieme lo sport, condividendo esperienze, emozioni e nuove opportunità.

L’apertura ufficiale è in programma per domani, venerdì 31 luglio, alle 21 sul Lungomare Garibaldi, con il “Salotto dell’Allinparty“: una serata dedicata all’incontro con gli Ambasciatori dell’Allinparty, i testimonial paralimpici e gli ospiti istituzionali che, attraverso le loro storie, offriranno al pubblico una testimonianza concreta di come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di crescita personale e inclusione. Location simbolica quella del lungomare, per aprire ulteriormente il Festival a tutto il territorio ed alla comunità intera, cosi da diffondere ancora con più forza il messaggio di inclusione e di sensibilizzazione alla base del Festival.

A precedere il “Salotto”, che sarà trasmesso in diretta sulle pagine facebook ufficiali di Allinparty e di Oggi Milazzo, una emozionante “passeggiata” sul lungomare milazzese, che coinvolgerà tutta la cittadinanza, le tantissime realtà coinvolte nella manifestazione ed i testimonial paralimpici, per un bellissimo momento di condivisione in pieno spirito Allinparty.

Sabato 1 agosto, a partire dalle 15 e fino a sera, il Mediterranea Club diventerà il cuore delle attività sportive, ospitando le tante discipline realizzate sotto forma di tornei, dimostrazioni e prove libere. Dalle 18.30, inoltre, spazio ad un nuovo momento istituzionale, con l’incontro con istituzioni, partner e realtà che hanno sostenuto il progetto. Durante il pomeriggio al Mediterranea Club, inoltre, saranno presenti diverse realtà che si promuoveranno al territorio. Su tutte Fondazione Decathlon con il Foundation Day (un’importante occasione di incontro dedicata alla promozione delle attività e dei valori della Fondazione, utile per presentare le proprie attività ma anche alle realtà del territorio per presentare i propri progetti); ma saranno presenti anche il team di Campus Crescita, quello di Mind League e del Progetto Tutus. Nel contesto delle diverse attività sportive, inoltre, si terrà la presentazione dell’unico prototipo al mondo di calcio balilla per non vedenti, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina: un’altro atto simbolico di crescita partendo dalla condivisione di intenti e dall’idea di fare rete tra realtà.

Domenica 2 agosto, infine, il Festival si sposterà alla Spiaggia di Ponente, in zona ’Ngonia del Tono, per le attività dedicate agli sport acquatici: in programma un’emozionante nuotata inclusiva, delle attività in barca a vela ed anche delle attività subacquee.

Tutte le attività saranno ad ingresso gratuito

Il Festival conferma così la propria missione: promuovere uno sport realmente aperto a tutti, nel quale inclusione non significa semplice partecipazione, ma condivisione autentica di esperienze, emozioni e opportunità. Un progetto nato nel 2018 e cresciuto anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per il territorio e una buona pratica riconosciuta nel panorama dello sport inclusivo italiano.

Grazie ai sostenitori dell’Allinparty: Gruppo Caronte e Tourist, BCC La Riscossa di Regalbuto, Raffineria di Milazzo, Parco Corolla, Naima Griffe, Allestimenti Puglisi di Messina, DepaGroup Milazzo, SmartMe, Decathlon.

Anche quest’anno tutte le attività saranno completamente gratuite e aperte alla partecipazione di cittadini, famiglie, atleti e semplici curiosi.

Il programma completo della manifestazione, insieme agli aggiornamenti sui testimonial, sulle discipline sportive e sulle numerose iniziative in calendario, è reperibile sui canali social ufficiali dell’Allinparty.

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