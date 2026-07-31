Inaugurato a Milazzo Igiene&Benessere – Mondo Baby. Con una superficie di 300 metri quadrati, il nuovo store di Via Vittorio Veneto 28 è stato progettato per offrire un’esperienza d’acquisto moderna, con un’ampia offerta dedicata all’igiene della casa e della persona, alla profumeria, al make-up e alla cura della famiglia.

«L’apertura del nuovo punto vendita milazzese – precisa subito Alessandra Celi, Amministratore Unico Gial Trade S.r.l. – rappresenta un traguardo importante per la nostra azienda ed è il primo passo di un più ampio piano di sviluppo del marchio Igiene&Benessere sul territorio. Rappresenta, infatti, il primo tassello di un progetto di crescita che punta a consolidare la presenza del marchio in Sicilia, attraverso investimenti, innovazione, occupazione e un’offerta commerciale sempre più vicina alle esigenze delle persone».

REPARTO BABY. Un elemento distintivo del punto vendita di Milazzo è il reparto Mindo Baby, un’ampia area specializzata nella puericultura, pensata per diventare un punto di riferimento per le famiglie. Il reparto propone un vasto assortimento di prodotti per neonati, bambini e neomamme: pannolini, alimenti per la prima infanzia, prodotti per l’igiene e la cura del bambino, accessori e tutto il necessario per accompagnare la crescita dei più piccoli con qualità, convenienza e le migliori marche del settore.

«Abbiamo scelto di investire nella Città del Capo – svela Alessandra Celi – perché crediamo nelle potenzialità di questa città e del suo comprensorio. Il nostro obiettivo è offrire ai cittadini un punto vendita moderno, specializzato e orientato alla convenienza, capace di coniugare assortimento, qualità dei servizi e attenzione alle esigenze quotidiane delle famiglie. L’investimento ha consentito anche la creazione di nuovi posti di lavoro, con l’inserimento di giovani collaboratori del territorio, confermando la volontà dell’azienda di contribuire concretamente alla crescita economica e occupazionale della comunità locale».

CONSEGNA GRATUITA. Tra i servizi messi a disposizione della clientela c’è la consegna gratuita della spesa a domicilio, attiva tutti i giorni, per offrire un supporto concreto alle famiglie, agli anziani, alle persone con difficoltà negli spostamenti e a tutti coloro che desiderano ricevere i propri acquisti direttamente a casa in modo semplice, rapido e senza costi aggiuntivi.

«Desidero ringraziare – conclude Amministratore Unico Gial Trade – tutti i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori e i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Un ringraziamento particolare va ai nostri clienti per la fiducia che ci dimostrano ogni giorno.Siamo pronti ad accogliere la comunità di Milazzo con entusiasmo, professionalità e la volontà di diventare un punto di riferimento per la cura della casa, della persona e della famiglia. Questo è solo l’inizio di un percorso di sviluppo che guarda al futuro con entusiasmo e grande senso di responsabilità».

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER IGIENE&BENESSERE

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin