L’amministrazione comunale di Milazzo, guidata dal sindaco Pippo Midili, esprime profonda vicinanza alla città di Messina per il drammatico crollo della palazzina avvenuto nel quartiere di Pistunina.

«Seguiamo con grande apprensione l’evolversi delle operazioni di soccorso – afferma il primo cittadino – nella speranza che le persone ancora coinvolte possano essere tratte in salvo. In questo momento di grande angoscia, l’intera comunità di Milazzo si stringe attorno ai familiari delle vittime e dei dispersi, ai feriti e a tutti coloro che stanno vivendo ore di profondo dolore».

Il sindaco rivolge inoltre un pensiero di gratitudine a quanti sono impegnati senza sosta nelle attività di ricerca e soccorso. «Desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città, un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, agli operatori del 118, ai volontari della Protezione civile e a tutti coloro che stanno lavorando con professionalità e dedizione per affrontare questa gravissima emergenza».

L’amministrazione comunale di Milazzo rinnova la propria solidarietà alla comunità messinese, auspicando che le operazioni in corso possano dare esito positivo e confermando la propria vicinanza a tutte le persone colpite da questa tragedia.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin