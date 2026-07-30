Dopo il grande successo registrato nella data sold out al Teatro Trifiletti e la partecipazione al MareFestival 2026 – Premio Troisi di Salina, torna a calcare le scene “Il Postino”, lo spettacolo teatrale firmato dalla compagnia milazzese Tabula Rasa che rende omaggio a uno dei film più amati della storia del cinema italiano.

L’appuntamento è per domenica 2 agosto, alle 21, nella suggestiva cornice dell’Atrio del Carmine di Milazzo, che per una sera si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, illuminato dalle stelle.

Lo spettacolo propone un intenso adattamento teatrale della celebre pellicola con Massimo Troisi, capace di restituire al pubblico tutta la delicatezza, l’ironia e la poesia che hanno reso “Il Postino” un’opera senza tempo. Sul palco tornano a vivere i temi universali dell’amore, dell’amicizia e della parola poetica come strumento di trasformazione, in un racconto che continua a commuovere generazioni di spettatori a distanza di oltre trent’anni dall’uscita del film. Non un semplice spettacolo, dunque, ma un vero e proprio viaggio emotivo, pensato per far rivivere al pubblico l’atmosfera magica e struggente che ha reso indimenticabile la storia di Mario Ruoppolo e Pablo Neruda, in una cornice all’aperto capace di amplificarne il fascino.

A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione contribuisce la colonna sonora eseguita interamente dal vivo. La chitarra di Salvatore Torre e la fisarmonica di Anastasia Bucca accompagnano la narrazione con una delicatezza rara, creando atmosfere intime e vibranti, mentre gli interventi vocali del duo canoro Onde Sonike donano profondità emotiva ai momenti più intensi dello spettacolo. A impreziosire ulteriormente la parte musicale contribuiscono anche gli stessi protagonisti, Beatrice e Mario, interpretati rispettivamente da Giulia Andriolo e Nino Catanese, che si esibiscono in alcuni interventi canori nel corso della rappresentazione. Una scelta artistica che conferma la volontà della compagnia di offrire un’esperienza teatrale completa, dove parola, gesto e musica dialogano in perfetta armonia. L’adattamento, firmato da Giuseppe Cultrera, ripercorre l’incontro tra il poeta Pablo Neruda e il giovane postino Mario Ruoppolo, trasformando la loro amicizia in un viaggio di crescita, consapevolezza e amore per la poesia. La regia di Giuseppe Pollicina privilegia una narrazione intima, attenta ai silenzi, ai tempi scenici e alla gestualità, restituendo con delicatezza il valore umano e intellettuale del legame tra i due protagonisti.

Le prevendite sono disponibili presso l’Edicola Cultrera di Milazzo, per garantirsi un posto in quella che si preannuncia essere un’altra serata da tutto esaurito. Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro, il cinema d’autore e la memoria di uno degli artisti più amati del panorama italiano: un’occasione per riscoprire, sotto le stelle d’agosto, l’universalità dei sentimenti raccontati da Massimo Troisi.

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