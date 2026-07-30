Un appuntamento che unisce fede, musica e cultura nel segno di San Francesco d’Assisi. Sabato 1 agosto, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Papino, la Parrocchia SS. Crocifisso – San Papino di Milazzo, insieme ai Frati Minori e all’Ordine Francescano Secolare, propone il concerto “Francesco: Canto di una Creatura – 800 anni tra laudi e polifonia, con i testi di Alda Merini“, affidato al Coro Polifonico Ouverture, diretto dal maestro Giovanni Mirabile.

L’iniziativa si inserisce nella Solennità del Perdono di Assisi, una delle ricorrenze più care alla spiritualità francescana, e assume un significato ancora più profondo perché si svolge durante l’Anno dedicato all’Ottocentenario della morte (Transito) di San Francesco d’Assisi, celebrato in tutta la Chiesa francescana nel 2026.

Il concerto “Francesco: Canto di una Creatura” offrirà al pubblico un intenso percorso musicale e spirituale, nel quale la grande tradizione della polifonia sacra si intreccia con la forza poetica dei testi di Alda Merini, ispirati alla figura del Santo di Assisi. Voce recitante è dell’attrice Giulia Andriolo che interpreterà le poesie della nota poetessa italiana.

Protagonista della serata sarà il Coro Polifonico Ouverture, realtà musicale apprezzata per la qualità delle proprie esecuzioni e diretto dal maestro Giovanni Mirabile, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra musica, meditazione e contemplazione, facendo risuonare il messaggio universale di San Francesco.

Accanto all’appuntamento culturale, la comunità di San Papino vivrà intensamente anche i momenti liturgici della Solennità del Perdono di Assisi.

Le Sante Messe saranno celebrate: Sabato 1 e Domenica 2 agosto alle 8.30 e 19.

Dal mezzogiorno del 1° agosto fino alla mezzanotte del 2 agosto, i fedeli potranno ottenere l’Indulgenza Plenaria del Perdono di Assisi, applicabile anche ai defunti, alle consuete condizioni previste dalla Chiesa.

La festa del Perdono di Assisi, conosciuta anche come Festa della Porziuncola, affonda le proprie radici nel 1216, quando San Francesco ottenne da Papa Onorio III uno straordinario privilegio: concedere l’indulgenza plenaria a tutti coloro che, sinceramente pentiti, visitassero la chiesetta della Porziuncola. Nel corso dei secoli questo dono è stato esteso a tutte le chiese parrocchiali e francescane del mondo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin