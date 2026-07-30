Negli ultimi giorni, nella baia del Tono, numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di grandi pesci scuri che nuotano a pochi metri dalla riva, suscitando curiosità e, in alcuni casi, preoccupazione.

Non si tratta di “razze” nel senso comune del termine, ma del Trigone viola (Pteroplatytrygon violacea), conosciuto anche come Pastinaca pelagica, una specie che vive normalmente in mare aperto.

«La presenza di questi animali nella baia del Tono – spiega il biologo Giancarlo Torre del Movimento Mare Bene Comune – ha una spiegazione ben precisa. La particolare conformazione della baia favorisce infatti la concentrazione di grandi banchi di piccoli pesci, soprattutto sardine, molto abbondanti in questo periodo nella zona della ‘Ngonia, Le sardine rappresentano una delle principali prede del Trigone viola, che si avvicina cosi eccezionalmente alla costa per alimentarsi».

Secondo gli esperti, gli esemplari osservati potrebbero inoltre essere femmine gravide. «Questa specie – continua Torre – è nota per avvicinarsi alle coste anche durante il periodo riproduttivo, quando partorisce i piccoli».

Per chi frequenta la spiaggia la raccomandazione è semplice: osservarli con rispetto, senza inseguirli, disturbarli o cercare di toccarli. Il Trigone viola non è un animale aggressivo. Come molte specie marine, reagisce soltanto se si sente minacciato o viene accidentalmente calpestato o intrappolato. In questi casi può utilizzare l’aculeo presente alla base della coda, capace di provocare ferite anche importanti.

Non esiste quindi alcun motivo di allarme. Al contrario, questi avvistamenti testimoniano la straordinaria ricchezza biologica del mare di Milazzo, che continua a ospitare specie di grande interesse naturalistico. La presenza di animali come il Trigone viola ricorda quanto siano preziosi gli ecosistemi costieri e quanto sia importante proteggerli. Un mare sano e un patrimonio di tutte e di tutti, conservarne la biodiversita signitica tutelare il futuro del nostro territorio. Non va dimenticato che specie di questo tipo nel mare di Milazzo sono legate alla presenza dell’Area Marina Protetta che tutela ormai da anni l’ambiente marino.

Gli scatti sono del fotografo subacqueo milazzese Giancarlo Torre.

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