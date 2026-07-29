Dopo Davide Carbone, un altro funzionario esperto per il coordinamento del servizio di supporto amministrativo alla governance degli interventi di sostegno al PAL QSF 2020 si è insediato a palazzo dell’Aquila.

Si tratta di Laura Giuttari, assegnata sempre al V Settore – IV Servizio Servizi Sociali, dove affiancherà gli uffici nelle attività di programmazione, coordinamento e gestione degli interventi previsti nell’ambito del Piano di Attuazione Locale.

In occasione dell’insediamento, anche la Giuttari è stata ricevuto dal sindaco Pippo Midili, presente insieme ai responsabili del settore, per un momento di saluto istituzionale e di confronto sulle attività che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi.

L’Amministrazione comunale ha rivolto alla neo funzionaria i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo la convinzione che il suo contributo potrà favorire un ulteriore miglioramento dell’azione amministrativa e dell’efficienza dei servizi rivolti alla comunità.

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