Laura Giuttari nuovo funzionario al Comune di Milazzo, l’incontro con il sindaco Pippo Midili 29 Luglio 2026 Cronaca Dopo Davide Carbone, un altro funzionario esperto per il coordinamento del servizio di supporto amministrativo alla governance degli interventi di sostegno al PAL QSF 2020 si è insediato a palazzo dell’Aquila. Si tratta di Laura Giuttari, assegnata sempre al V Settore – IV Servizio Servizi Sociali, dove affiancherà gli uffici nelle attività di programmazione, coordinamento e gestione degli interventi previsti nell’ambito del Piano di Attuazione Locale. In occasione dell’insediamento, anche la Giuttari è stata ricevuto dal sindaco Pippo Midili, presente insieme ai responsabili del settore, per un momento di saluto istituzionale e di confronto sulle attività che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi. L’Amministrazione comunale ha rivolto alla neo funzionaria i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo la convinzione che il suo contributo potrà favorire un ulteriore miglioramento dell’azione amministrativa e dell’efficienza dei servizi rivolti alla comunità. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 812 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT