Un fronte istituzionale unito per difendere il futuro della centrale A2A di San Filippo del Mela e salvaguardare i livelli occupazionali. È questo il messaggio emerso dall’incontro promosso dal sindaco di San Filippo del Mela, Giovanni Pino, che ha riunito nell’aula consiliare del Comune i rappresentanti delle amministrazioni dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale per avviare un’azione condivisa nei confronti del Governo regionale e nazionale.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Milazzo Pippo Midili e l’assessore alle Attività produttive del Comune di Pace del Mela, Mario Schepis. Pur assenti, gli altri sindaci dell’area hanno manifestato la loro piena adesione all’iniziativa, condividendo la necessità di presentarsi con una posizione unitaria davanti alle istituzioni.

Nel corso del confronto, il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha ribadito con convinzione l’importanza di fare squadra per affrontare una vertenza che coinvolge l’intero comprensorio industriale.

«La tutela dell’occupazione e del sistema produttivo del comprensorio non può essere una battaglia di un singolo Comune, ma deve diventare una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni del territorio. Solo parlando con una voce sola possiamo chiedere con forza al Governo regionale e nazionale un confronto concreto che definisca un percorso di riconversione industriale capace di salvaguardare i posti di lavoro e garantire il futuro di un sito strategico per la Sicilia», ha dichiarato Midili.

Il primo cittadino di Milazzo ha sottolineato come il futuro della centrale rappresenti una questione che interessa l’intera area industriale e centinaia di famiglie, confermando la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale di Milazzo a sostenere ogni iniziativa istituzionale finalizzata alla tutela dell’occupazione e della continuità produttiva dello stabilimento.

Nel suo intervento, il sindaco Giovanni Pino, promotore dell’incontro, ha evidenziato la necessità di avviare un confronto diretto con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché vengano individuate soluzioni in grado di assicurare il mantenimento della produttività dell’impianto anche oltre il 2027, attraverso un percorso di riconversione che garantisca i livelli occupazionali.

Pino ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di fare chiarezza sulle prospettive di A2A, ricordando che appena tre anni fa la società aveva indicato nella riconversione dell’impianto la strada per assicurare continuità produttiva e occupazionale. Ha quindi evidenziato il ruolo strategico della centrale nel sistema energetico siciliano, ricordando che la decisione di Terna di dichiarare incompatibile lo sciopero proclamato il 24 luglio conferma l’importanza dell’impianto per la sicurezza della rete elettrica regionale.

Anche l’assessore alle Attività produttive del Comune di Pace del Mela, Mario Schepis, ha espresso la piena disponibilità dell’Amministrazione a sostenere ogni iniziativa condivisa, ribadendo come la difesa dell’occupazione e del tessuto economico del comprensorio richieda un confronto immediato tra azienda, sindacati, amministrazioni locali e istituzioni regionali e nazionali.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di consolidare il coordinamento tra i Comuni dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale per sostenere una piattaforma istituzionale comune, capace di rappresentare con autorevolezza le istanze del territorio e di garantire il futuro produttivo della centrale e dei suoi lavoratori.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin