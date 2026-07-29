Da domani 30 luglio e fino al primo agosto il giro d’Italia “Buonvento – Tutti bordo” fa tappa nel porto di Milazzo. Per tre giorni presso il Molo Marullo la grande barca a vela sarà a disposizione di persone con autismo e accompagnatori, circa 40, organizzati da Angsa Messina, per gite nel mare di fronte alle Isole Eolie.

Oceanbird è un veliero di 16 metri e due alberi messo a disposizione dallo skipper e armatore Pietro Frisani per offrire l’opportunità di regalare un’emozione a persone con autismo, sindrome dell’X Fragile, sindrome di Down e altre condizioni di divergenza, insieme alle loro famiglie e alle associazioni del territorio.

Ogni uscita in mare, ne sono previste sei, durerà dalle due alle quattro ore, il tempo giusto per far assaporare alla compagnia dei naviganti la meraviglia del viaggiare con il vento in poppa. Quella di Milazzo è la sesta e ultima tappa sulle onde del Mar Tirreno. Poi il viaggio si sposterà nel Mare Ionio, a Taranto e proseguirà nell’Adriatico con varie tappe fino a Trieste.

L‘iniziativa nasce da un’idea dell’avvocato Pietro Frisani ed è, semplicemente, un dono: tutte le spese di navigazione, organizzazione e gestione saranno infatti sostenute dallo stesso armatore e skipper. Fia (Fondazione Italiana Autismo) e ANGSA, (Associazione nazionale genitori persone con autismo) , hanno accolto la proposta e attivato tutte le realtà Angsa regione per regione.

Il giro d’Italia in barca a vela è partito da La Spezia il 26 giugno, si concluderà dopo 13 tappe nella baia triestina alla fine di agosto.

La barca, dopo La Spezia, Firenze, Anzio, Sapri, Vibo Valentia e Milazzo punterà la prua verso Taranto e poi Brindisi, Trani, Ancona, Ravenna, Chioggia, Venezia e infine Trieste. “Tredici approdi che trasformeranno il mare in uno spazio di incontro, esperienza e partecipazione” dice Frisani.

Complessivamente “Buonvento -Tutti a bordo“ coinvolgerà 230 persone tra ragazzi con autismo, familiari e operatori.

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