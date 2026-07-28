Dal 31 luglio al 2 agosto Milazzo sarà nuovamente capitale dello sport inclusivo con la sesta edizione di Allinparty, il Festival dello Sport Inclusivo che negli anni è diventato uno degli appuntamenti di riferimento nel Mezzogiorno d’Italia per la promozione dei valori dell’inclusione, della partecipazione e della condivisione attraverso lo sport.

La manifestazione, organizzata da Mediterranea Eventi, AISM Sicilia e Triptop, con il patrocinio del Comune di Milazzo e inserita nel cartellone dell’Estate milazzese, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori, delle associazioni sportive e dei numerosi partner coinvolti.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stato l’assessore allo Sport, Santi Saraò, che ha ribadito il convinto sostegno del Comune a un’iniziativa capace di coinvolgere l’intera comunità.

«Allinparty è ormai un appuntamento identitario per Milazzo – ha affermato l’assessore Saraò – perché riesce a trasmettere un messaggio fondamentale: lo sport è uno strumento straordinario di inclusione, capace di unire persone di ogni età e condizione. Ringraziamo gli organizzatori per il lavoro svolto e per avere scelto ancora una volta la nostra città come luogo in cui promuovere una cultura dell’accoglienza e della partecipazione. Come Amministrazione continueremo a sostenere iniziative che favoriscono l’abbattimento di ogni barriera e che ricordano come l’inclusione debba essere un valore da vivere ogni giorno dell’anno».

Il Festival prenderà il via venerdì 31 luglio sul Lungomare Garibaldi con il “Salotto dell’Allinparty”, momento inaugurale dedicato all’incontro con testimonial paralimpici, ambasciatori della manifestazione e rappresentanti delle istituzioni, preceduto da una passeggiata simbolica che coinvolgerà associazioni e partecipanti.

Sabato 1 agosto il Mediterranea Club ospiterà il cuore della manifestazione con dimostrazioni, tornei e prove gratuite di oltre venti discipline sportive grazie alla partecipazione di più di cinquanta società e associazioni provenienti dalla Sicilia e da altre regioni. Nella stessa giornata si svolgerà anche il Foundation Day della Fondazione Decathlon e un momento istituzionale dedicato ai partner dell’iniziativa.

La conclusione è prevista domenica 2 agosto alla Spiaggia di Ponente – ‘Ngonia del Tono, dove spazio agli sport del mare, alle attività acquatiche e agli incontri con gli atleti paralimpici, protagonisti di testimonianze di sport, resilienza e inclusione.

Anche quest’anno tutte le attività saranno completamente gratuite e aperte a cittadini, famiglie, atleti e visitatori, con l’obiettivo di offrire a tutti l’opportunità di vivere lo sport come occasione di crescita personale, integrazione e condivisione.

Con il sostegno a manifestazioni come Allinparty, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella promozione di eventi che valorizzano lo sport come strumento di coesione sociale e contribuiscono a rafforzare l’immagine di Milazzo quale città accogliente, inclusiva e sensibile ai

temi della solidarietà.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin