L’appuntamento è inserito nel programma delle manifestazioni estive promosse dal Comune di Milazzo e rappresenterà il primo grande evento dell’estate milazzese 2026. Alle prime luci del 2 agosto, nella suggestiva cornice del Castello di Milazzo, torna per la quarta edizione il “Concerto all’Alba”, un’esperienza capace di unire la magia del nuovo giorno alle emozioni della grande musica.

Alle 5 del mattino, uno dei luoghi simbolo della città accoglierà il pubblico per un evento unico, dove i colori dell’alba faranno da scenario naturale alle sonorità jazz della Hjo Jazz Orchestra, diretta dal maestro Benvenuto Ramaci, con la partecipazione della vocalist Anita Vitale.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama culturale cittadino, è promossa dall’avvocato Vincenzo Isgrò insieme a un gruppo di professionisti e cittadini che hanno scelto di mettere a disposizione entusiasmo, competenze e passione per contribuire alla crescita culturale della città. Tra i promotori figurano Francesco Cartesio, Gabriele Saija, Simone Fogliani, il notaio Giuseppe Amato e numerosi altri cittadini che hanno aderito al progetto attraverso l’associazione “Noi del Concerto all’Alba”.

Nel corso della presentazione dell’evento, svoltasi nella sala giunta di palazzo dell’Aquila e condotta da Sonia Andaloro, è stato evidenziato il valore culturale e turistico di una manifestazione che negli anni ha saputo crescere, raccogliendo sempre maggiore partecipazione e consenso.

Il sindaco Pippo Midili ha sottolineato come quella che inizialmente era stata una scommessa per la città si sia trasformata in un appuntamento in costante crescita: «L’esperienza del Concerto all’Alba ha superato ogni aspettativa. Il fatto che siamo arrivati alla quarta edizione dimostra quanto questa iniziativa sia entrata nel cuore dei milazzesi e di quanti scelgono la nostra città per vivere momenti di grande suggestione. L’edizione 2026 sarà anche il primo appuntamento del calendario estivo comunale e conferma la volontà dell’Amministrazione di valorizzare luoghi straordinari come il Castello attraverso eventi di qualità».

L’avvocato Vincenzo Isgrò ha ricordato il percorso intrapreso in questi anni e il significato profondo del progetto: «Il Concerto all’Alba nasce dal desiderio di restituire alla città qualcosa di ciò che la città ci ha dato nel tempo. È un’iniziativa costruita grazie alla partecipazione di tanti professionisti e cittadini che hanno creduto in un’idea capace di regalare emozioni attraverso la musica e la bellezza di un luogo straordinario».

Isgrò ha inoltre evidenziato la prospettiva futura del progetto, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente il format e intercettare anche eventuali finanziamenti nazionali, in particolare attraverso il Ministero della Cultura, per portare il Concerto all’Alba verso una dimensione sempre più ampia e riconosciuta.

«Abbiamo sempre trovato accanto a noi il sindaco e l’Amministrazione – ha aggiunto Isgrò – nel pieno rispetto dell’autonomia delle scelte artistiche e organizzative. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per far conoscere sempre di più questo evento».

Il dottor Francesco Cartesio ha ricordato le emozioni e i risultati raggiunti nelle precedenti edizioni: «Vogliamo continuare a regalare alla città momenti di bellezza, valorizzando la straordinaria combinazione tra la suggestione del sito e la forza della musica».

Sulla crescita dell’iniziativa si è soffermato anche il dottor Giuseppe Amato, che ha definito il Concerto all’Alba «una importante vetrina per Milazzo, capace di contribuire alla crescita culturale e turistica della città».

Il dottor Gabriele Saija ha espresso l’entusiasmo del gruppo organizzatore, parlando di «un viaggio meraviglioso attraverso un percorso eccezionale, che rappresenta anche un’opportunità di crescita personale e collettiva». Saija ha inoltre ribadito l’importanza dell’idea portata avanti da Isgrò e la volontà di proseguire il cammino per raggiungere nuovi traguardi: «Ce la metteremo tutta per portare il Concerto all’Alba a livello nazionale, accompagnati dalle istituzioni e con l’importante sostegno della nostra città».

Il Concerto all’Alba 2026 si conferma dunque come uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate milazzese: un incontro tra patrimonio storico, musica e partecipazione civica, capace di trasformare il Castello in un palcoscenico unico nel momento più emozionante della giornata.

I biglietti potranno essere acquistati anche la mattina stessa dell’evento.



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