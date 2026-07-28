Con oltre 10mila e 700 voti e grazie a un grande lavoro di squadra con Fratelli d’Italia il sindaco Pippo Midiili è stato il primo degli eletti al consiglio della Città Metropolitana di Messina.

Tre i consiglieri provinciali di Milazzo su quattordici eletti. Insieme a Pippo Midili che ha avuto 10.719 voti ci sono i consiglieri comunali Pippo Crisafulli con 3813 voti e Lorenzo Italiano con 2917, entrambi schierati da Sud chiama Nord.

Per Midili un risultato politico di rilievo per la città mamertina potenziato anche dalla riconferma di un altro consigliere comunale, Giuseppe Crisafulli che era uscente e che ha ottenuto un lusinghiero risultato con la lista di “Sud chiama Nord”. Milazzo dunque vede confermata la propria centralità negli equilibri della nuova assemblea metropolitana.

Le elezioni, svoltesi con il sistema di secondo livello, hanno coinvolto sindaci e consiglieri comunali dei 108 Comuni della provincia di Messina. A votare sono stati 1.054 amministratori, con un’affluenza dell’82,73 per cento. Ogni voto è stato ponderato sulla base della popolazione rappresentata dal Comune di appartenenza.

Midili, candidato nella lista di Fratelli d’Italia, che ha ottenuto 10.719 voti ponderati, il miglior risultato tra tutti gli aspiranti consiglieri metropolitani. Un’affermazione che conferma il peso politico del sindaco di Milazzo anche fuori dai confini cittadini e rafforza il ruolo della città all’interno dell’ente che sarà chiamato a programmare interventi strategici per il territorio.

Per Midili si tratta di una nuova tappa di un percorso politico cominciato con la conquista del Comune di Milazzo e consolidato negli ultimi anni attraverso un consenso amministrativo che ha trovato ulteriore conferma anche in questa competizione provinciale.

“Il risultato ottenuto – è il messaggio che arriva dall’entourage del primo cittadino – rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto e alla capacità di Milazzo di avere un ruolo da protagonista nelle scelte che riguardano l’intero comprensorio».

Lorenzo Italiano, ex sindaco di Milazzo e figura storica della politica cittadina, torna così dopo oltre venti anni a Palazzo dei Leoni. Candidato nella lista del leader politico Cateno De Luca, la sua elezione segna un ritorno in un luogo già conosciuto: Italiano, infatti, aveva ricoperto il ruolo di consigliere provinciale nei primi anni Duemila, quando l’ente aveva ancora una diversa configurazione istituzionale. Dopo la sconfitta alle amministrative contro Midili, l’ex sindaco ha scelto di aprire una nuova fase del proprio percorso politico aderendo a Sud Chiama Nord, trovando così una nuova collocazione nel panorama politico provinciale.

Il ritorno di Italiano a Palazzo dei Leoni rappresenta quindi un elemento di continuità con il passato, ma anche l’avvio di una nuova stagione politica sotto un diverso schieramento.

Milazzo, con la presenza di Midili e Italiano, si conferma dunque uno dei territori più rappresentati all’interno del nuovo Consiglio metropolitano, chiamato ad affrontare nei prossimi anni temi decisivi come infrastrutture, viabilità, sviluppo economico e servizi sovracomunali.

Una presenza che consentirà alla città di avere due rappresentanti con storie politiche differenti ma accomunati dall’obiettivo di incidere sulle scelte che riguarderanno il futuro dell’area tirrenica e dell’intera provincia di Messina.

Non eletto Francesco Coppolino, il quarto candidato milazzese del partito di Cateno De Luca. L’ex assessore della scorsa giunta, subito dopo le amministrative, ha abbandonato la maggioranza per transitare nel gruppo misto, un passaggio che sembrava essere legato proprio alla conquista di un posto nel consiglio provinciale.

Questi i nomi di tutti gli eletti: Pippo Midili (fdl); Salvatore Sidoti (Pd Patti); Carmelo Lo Monte (Sud Chiama Nord, Graniti); Flavio Santoro (Sud chiama Nord Naso); Giuseppe Siracusano (Pd Malfa); Libero Gioveni (Fdl Messina); Giusepe Crisafulli (Sud chiama Nord Milazzo); Daniela Zirilli (Sud chiama Nord Villafranca); Paolo Alibrandi (Sud chiama Nord Messina); Monica Brancatelli (Grande Sicilia Sant’Agata Militello); Antonino Russo (Sud chiama Nord Lipari); Lorenzo Italiano (Sud chiama Nord Milazzo); Cosimo Oteri (Lega Messina); Antonino Foti Cuzzola (Fdl Piraino).

«Grande risultato di Fratelli d’Italia nell’ambito dell’elezione di secondo grado nella Città Metropolitana di Messina. Il nostro esponente e sindaco di Milazzo, Pippo Midili, è stato il più votato non solo considerando questa competizione, ma anche tutte quelle del genere che si sono finora svolte in Sicilia. Ha ottenuto, infatti, ben 10.719 voti ponderati, corrispondenti a 151 tra consiglieri e sindaci che hanno votato in suo favore». Lo afferma il deputato regionale Pino Galluzzo, aggiungendo: «Si tratta di un dato che attesta in maniera inequivocabile il ruolo fondamentale e la presenza capillare di Fratelli d’Italia nel Messinese.Complimenti a Midili, a tutti i candidati di FdI e agli altri 2 nostri eletti nella Città Metropolitana di Messina, cioè Libero Gioveni e Antonino Foti Cuzzola».

Il supporto a Pippo Midili è arrivato anche dal gruppo CambiaMente. «Il nostro gruppo – precisa Massimiliano Branca – ha fatto votare il sindaco Midili. Gli auguriamo un buon lavoro, avrà il compito di rappresentare non solo Milazzo ma tutta la provincia di Messina all’interno del consiglio».

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