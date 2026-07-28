Con oltre 10mila e 700 voti e grazie a un grande lavoro di squadra con Fratelli d’Italia il sindaco Pippo Midiili è stato il primo degli eletti al consiglio della Città Metropolitana di Messina.

Tre i consiglieri provinciali di Milazzo su quattordici eletti. Insieme a Pippo Midili che ha avuto 10.719 voti ci sono i consiglieri comunali Pippo Crisafulli con 3813 voti e Lorenzo Italiano con 2917, entrambi schierati da Sud chiama Nord.

Non eletto Francesco Coppolino, il quarto candidato milazzese del partito di Cateno De Luca. L’ex assessore della scorsa giunta, subito dopo le amministrative, ha abbandonato la maggioranza per transitare nel gruppo misto, un passaggio che sembrava essere legato proprio alla conquista di un posto nel consiglio provinciale.

Questi i nomi di tutti gli eletti: Pippo Midili (fdl); Salvatore Sidoti (Pd Patti); Carmelo Lo Monte (Sud Chiama Nord, Graniti); Flavio Santoro (Sud chiama Nord Naso); Giuseppe Siracusano (Pd Malfa); Libero Gioveni (Fdl Messina); Giusepe Crisafulli (Sud chiama Nord Milazzo); Daniela Zirilli (Sud chiama Nord Villafranca); Paolo Alibrandi (Sud chiama Nord Messina); Monica Brancatelli (Grande Sicilia Sant’Agata Militello); Antonino Russo (Sud chiama Nord Lipari); Lorenzo Italiano (Sud chiama Nord Milazzo); Cosimo Oteri (Lega Messina); Antonino Foti Cuzzola (Fdl Piraino).

Si tratta di elezioni di secondo livello. A votare, infatti, solo i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i comuni messinesi (1054 schede con l’82,73% dei votanti).

«Grande risultato di Fratelli d’Italia nell’ambito dell’elezione di secondo grado nella Città Metropolitana di Messina. Il nostro esponente e sindaco di Milazzo, Pippo Midili, è stato il più votato non solo considerando questa competizione, ma anche tutte quelle del genere che si sono finora svolte in Sicilia. Ha ottenuto, infatti, ben 10.719 voti ponderati, corrispondenti a 151 tra consiglieri e sindaci che hanno votato in suo favore». Lo afferma il deputato regionale Pino Galluzzo, aggiungendo: «Si tratta di un dato che attesta in maniera inequivocabile il ruolo fondamentale e la presenza capillare di Fratelli d’Italia nel Messinese. Complimenti a Midili, a tutti i candidati di FdI e agli altri 2 nostri eletti nella Città Metropolitana di Messina, cioè Libero Gioveni e Antonino Foti Cuzzola».

Il supporto a Pippo Midili è arrivato anche dal gruppo CambiaMente. «Il nostro gruppo – precisa Massimiliano Branca – ha fatto votare il sindaco Midili. Gli auguriamo un buon lavoro, avrà il compito di rappresentare non solo Milazzo ma tutta la provincia di Messina all’interno del consiglio».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin