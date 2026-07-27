Nasce il Movimento Mare Bene Comune – Milazzo e Valle del Mela, uno spazio aperto a cittadini, associazioni, comitati e realtà sociali che condividono l’obiettivo di difendere il mare, le spiagge e il patrimonio ambientale del territorio.

Il movimento nasce dalla convinzione che il futuro della costa debba essere costruito attraverso una visione che metta al centro l’interesse collettivo, la tutela degli ecosistemi e il diritto di tutti ad accedere liberamente al mare.

Secondo i promotori, si legge in un comunicato stampa «mentre si prospetta un aumento delle concessioni demaniali, cresce la richiesta di spiagge libere da parte della cittadinanza. Allo stesso tempo, aree simbolo come il Tono continuano a fare i conti con gli effetti della movida, del traffico intenso e del parcheggio selvaggio, mentre l’erosione costiera sottrae progressivamente tratti di litorale alla fruizione pubblica».

Tra le prime iniziative del movimento c’è la promozione di un ricorso contro il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), ritenuto uno strumento che merita un approfondito confronto.

Il primo appuntamento pubblico è in programma sabato 2 agosto, alle 19, alla Pineta di San Papino a Milazzo. L’incontro rappresenterà l’occasione per presentare il movimento, condividere proposte e raccogliere adesioni da parte di cittadini, associazioni e realtà del territorio interessate a contribuire a un percorso comune.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

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