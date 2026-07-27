Ciclista travolto in pieno centro cittadino da un’auto. Un uomo a bordo della sua bicicletta è stato investito in via Massimiliano Regis, subito dopo l’ingresso di piazza Nastasi da una donna alla guida di una Fiat Panda.

Necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo ferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fogliani di Milazzo.

Sul posto anche la Polizia Locale che ha chiuso al transito la strada e sta portando avanti i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Traffico rallentato in tutta la zona circostante Villa Nastasi.

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