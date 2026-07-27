Martedì 28 luglio la Pineta di San Papino, a Milazzo, ospiterà il primo appuntamento di CineMalerba, un’iniziativa organizzata da Malerba con il patrocinio del Comune di Milazzo. Si comincia alle 19.30 con il dj set; dalle 21 spazio alle proiezioni sotto gli alberi.

La serata si aprirà con “Se domani non torno”, cortometraggio realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Impallomeni di Milazzo. A seguire sarà proiettato “Le sorelle Macaluso”, film diretto e co-sceneggiato da Emma Dante, dedicato alla vita di cinque sorelle, ai loro legami, alle assenze e al tempo che attraversa ogni cosa.

CineMalerba prosegue il percorso iniziato con Malerba Infesta fondato sul desiderio di sperimentare nuovi modi di vivere la Pineta di San Papino, ed ogni altro spazio pubblico, per trasformarla in un luogo di incontro e condivisione, questa volta mettendo al centro il cinema.

«Ci sono spazi che fanno parte del paesaggio e della memoria della città, ma troppo spesso vengono condannati a restare sospesi tra abbandono e utilizzo occasionale. Attraversiamo insieme questi spazi, per restituire loro, anche solo per una sera, la possibilità di essere vivi».

Il pubblico è invitato a portare con sé qualcosa su cui sedersi, scegliere il proprio posto sotto gli alberi e godersi lo spettacolo.

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