RACCUJA. È stato presentato il cartellone “Estate nel Borgo 2026 – Arte, Gusto e Musica nel cuore dei Nebrodi“, il ricco programma di manifestazioni promosso dal Comune di Raccuja che, da luglio a settembre, animerà il borgo con decine di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, al teatro, alle tradizioni popolari e all’enogastronomia.

Un calendario pensato per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di Raccuja, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso che attraversa i luoghi simbolo del paese, dal suggestivo Castello Branciforti alle piazze e alle vie del centro storico, offrendo un’estate all’insegna della partecipazione, dell’incontro e della riscoperta delle tradizioni.

Il cartellone si aprirà con gli appuntamenti della rassegna “Letture nel Borgo – Prof. Antonino La Mancusa”, che vedrà la partecipazione di importanti autori del panorama letterario nazionale, tra cui Nadia Terranova, Marino Bartoletti, Adriana Pannitteri, Vincenzo Cocivera, Carmelo La Mancusa, Lina Viola, Maria Fagone e Maria Rita Barone, confermando Raccuja come un punto di riferimento per la promozione della cultura e della lettura nel territorio dei Nebrodi.

Accanto alla cultura, ampio spazio sarà riservato al teatro e allo spettacolo, con numerose compagnie teatrali che animeranno il cartellone estivo e con eventi di grande richiamo. Tra questi spicca il Tindari Festival, che farà tappa a Raccuja con lo spettacolo “Parabola discendente di un Padre Ambientalista“, portando nel borgo una delle rassegne teatrali più prestigiose della Sicilia. Tra gli appuntamenti più attesi anche quelli dedicati alla comicità, con Sicilia Cabaret Club, che porterà sul palco alcuni dei principali artisti del cabaret siciliano, e la partecipazione di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia nell’ambito della manifestazione Sapori di Sicilia, uno degli eventi di punta dell’estate raccujese.

Tra gli eventi di maggiore richiamo figura, inoltre, la IV Rievocazione Storica “I Branciforti di Raccuja”, che trasformerà il centro storico in un affascinante scenario rinascimentale con figuranti in costume, antichi mestieri, spettacoli itineranti e momenti di animazione, offrendo ai visitatori un’immersione nella storia e nelle origini del borgo. Particolare attenzione è riservata anche all’enogastronomia, autentico patrimonio identitario di Raccuja.

Il cartellone propone appuntamenti che celebrano i sapori e le eccellenze locali, dalla XXVIII Sagra dei Maccheroni a Sapori di Sicilia, fino alla VII Festa della Nocciola. Completa il programma il suggestivo Banchetto Rinascimentale, un’esperienza che coniuga storia, gastronomia e spettacolo. Il cartellone comprende inoltre concerti, mostre d’arte, giochi in piazza, spettacoli musicali, il Thòlos Festival, esposizioni artistiche, eventi dedicati alle famiglie e numerose iniziative organizzate grazie al prezioso contributo delle associazioni locali.

A chiudere il programma sarà il concerto di Giusy Ferreri, in programma il 19 settembre in Piazza del Popolo, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata, appuntamento che rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera stagione estiva.

Il sindaco di Raccuja Ivan Martella

«Con “Estate nel Borgo 2026” – dichiara il sindacoIvan Martella – abbiamo costruito un cartellone che punta sulla cultura, sulla qualità delle proposte artistiche e sulla valorizzazione del nostro territorio. Cultura, spettacolo, tradizioni ed enogastronomia si intrecciano in un programma capace di coinvolgere tutte le fasce d’età e di promuovere Raccuja come una delle mete più attrattive dei Nebrodi. Un risultato reso possibile grazie al lavoro condiviso della Giunta, del Consiglio comunale, delle associazioni locali, del Comitato dei Festeggiamenti di Maria SS. Annunziata e di tutti coloro che, con passione e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione di questo ricco calendario di eventi».

«L’Amministrazione comunale – continua il primo cittadino – rivolge un sentito ringraziamento alle associazioni culturali, musicali, teatrali e sportive, al Comitato Festa Maria SS. Annunziata e a quanti, con il loro impegno e la loro dedizione, contribuiscono ogni anno a rendere l’estate di Raccuja un appuntamento sempre più ricco e apprezzato».

Con “Estate nel Borgo 2026”, Raccuja rinnova il proprio ruolo di protagonista dell’estate dei Nebrodi, proponendo un’offerta culturale e turistica capace di coniugare tradizione, spettacolo, promozione del territorio e accoglienza, nel segno della qualità e della partecipazione. Un invito rivolto a cittadini, visitatori e turisti a scoprire un borgo che, anche quest’anno, saprà sorprendere con il fascino della sua storia, la ricchezza delle sue tradizioni e il calore della sua comunità

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