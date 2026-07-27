Procedono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di via Policastrelli, a Grazia. L’amministrazione comunale conferma che l’intervento sarà completato entro il mese di agosto, consentendo così di rendere la struttura pienamente disponibile in tempo utile per l’avvio del nuovo anno educativo 2026/2027.

Si tratta di un’opera particolarmente attesa, destinata a potenziare l’offerta dei servizi per la prima infanzia sul territorio comunale e a rispondere alla crescente domanda delle famiglie, ampliando il numero dei posti disponibili e garantendo spazi moderni, funzionali e rispondenti ai più elevati standard qualitativi.

Intanto in vista dell’apertura del nuovo anno educativo, il Settore Affari Generali e Servizi Sociali ha predisposto la proposta di approvazione delle graduatorie provvisorie per l’ammissione agli asili nido comunali di San Pietro e Grazia. L’istruttoria, curata dal responsabile del procedimento, Filippo Santoro, è stata effettuata sulla base dei criteri previsti dal regolamento comunale e dal bando pubblico. Alla scadenza dei termini sono pervenute 44 domande: due non sono state accolte per mancanza dei requisiti previsti, quattro sono risultate presentate oltre i termini stabiliti dal bando, mentre è stata confermata la frequenza di 19 bambini già iscritti al servizio nell’anno educativo precedente.

Per l’asilo nido comunale di San Pietro risultano ammessi complessivamente 35 bambini, di cui 19 già frequentanti e 16 nuovi utenti inseriti sulla base della graduatoria.

Altri nove richiedenti rimangono in graduatoria per un eventuale scorrimento, qualora si rendessero disponibili ulteriori posti.

Per il nuovo asilo nido di Grazia sono invece stati ammessi 15 nuovi utenti, mentre le quattro domande presentate fuori termine potranno essere prese in considerazione soltanto dopo l’eventuale esaurimento della graduatoria degli aventi diritto.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate per dieci giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune e presso la bacheca dell’asilo nido di San Pietro. Durante tale periodo gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni riguardanti errori materiali nell’attribuzione dei punteggi o eventuali vizi procedimentali.

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