Inseguimento stamattina, poco prima delle 9.30, in asse viario. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo sono intervenuti dopo la segnalazione di una Fiat Punto che viaggiava contromano nella trafficata arteria stradale milazzese.

La macchina è stata bloccata nei pressi del Parco Corolla. Alla guida un uomo anziano in evidente stato confusionale a cui sono state prestate le cure del caso.

Immediato il ritiro della patente.

Una situazione che ha creato problemi anche alla circolazione stradale. Un automobilista, infatti, costretto a frenare in fase di sorpasso per evitare l’impatto con la Fiat Punto, ha provocato un tamponamento. Necessario l’intervento di un’ambulanza del 118.

La donna che viaggiava sull’autovettura investita è stata soccorsa e successivamente portata in ospedale in stato di shock.

In corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma per stabilire cosa sia successo all’uomo che ha imboccato l’asse viario in senso contrario.

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