Una serata di grande musica, partecipazione e cultura ha animato il Teatro al Castello di Milazzo, dove giovedì 23 luglio si è esibita la Massimo Kids Orchestra del Teatro Massimo di Palermo davanti a un numeroso pubblico.

L’evento, organizzato dall’Associazione Musicale Culturale “Giovanni Paolo II” APS con il patrocinio del Comune di Milazzo, ha riportato in città, dopo la prima esperienza del 2019, una delle più prestigiose realtà orchestrali giovanili della Sicilia.

Guidata dal M° Michele De Luca e coordinata insieme al M° Vincenzo Alioto, l’orchestra ha proposto un programma che ha spaziato tra repertorio sinfonico, grandi colonne sonore e pagine di intensa suggestione, conquistando il pubblico con qualità interpretativa ed entusiasmo.

Ad aprire la manifestazione è stata la Banda Musicale “Giovanni Paolo II”, diretta dal M° Giuseppe De Luca, che ha sfilato fino al Teatro al Castello accompagnando simbolicamente il pubblico verso l’inizio del concerto.

Tra i protagonisti anche il giovane clarinettista milazzese Antonino La Malfa, componente della Banda Musicale “Giovanni Paolo II” e allievo del M° Giuseppe De Luca, oggi parte della Massimo Kids Orchestra.

«Lavoriamo ogni giorno perché questi ragazzi possano costruire il loro futuro nella musica rimanendo nella propria terra – dichiara il M° Michele De Luca – Fuori dalla Sicilia ci sono opportunità importanti, ma difficilmente si ritrova il calore che questa terra e il pubblico siciliano sanno regalare. Il nostro obiettivo è permettere ai giovani di crescere qui, senza essere costretti ad andare via».

«Riportare la Massimo Kids Orchestra a Milazzo – commenta Domenico Mendolia – è motivo di grande orgoglio. Eventi come questo rappresentano un investimento culturale per il territorio e dimostrano quanto sia importante credere nei giovani e nella musica».

«Vedere Antonino La Malfa sul palco della Massimo Kids Orchestra – dice il M° Giuseppe De Luca – è la dimostrazione che il lavoro della nostra scuola di musica può offrire ai ragazzi opportunità concrete di crescita artistica».

I ringraziamenti dell’associazione sono andati al Teatro Massimo di Palermo, i Maestri Michele De Luca, Vincenzo Alioto e Tony Saladino, il Comune di Milazzo, gli sponsor MarePulito S.r.l., Road Transports di Alfio Cambria e Angelo Amendolia Assicurazioni, la presentatrice Nadia Maio, tutti i volontari e il numeroso pubblico presente.

La serata si è conclusa con una calorosa standing ovation, suggellando un evento che ha unito istituzioni, giovani talenti e territorio nel segno della grande musica.

Articolo di MARCO GITTO

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin