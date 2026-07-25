Una serata dedicata al ricordo di una persona che ha lasciato un segno nella comunità. Questa sera, alle 20.30, in Piazza Umberto I, si terrà il 1° Memorial Massimo Caminiti, evento organizzato dal Comune di Condrò e dalla New Volley Team per celebrare la memoria di Massimo, scomparso lo scorso 10 aprile.

Grande appassionato di sport, allenatore di pallavolo, Massimo Caminiti ha sempre creduto nei valori dello sport. Oltre al suo impegno nel mondo sportivo, per diversi anni ha ricoperto il ruolo di amministratore comunale di Condrò.

Il memorial nasce proprio dalla volontà di ricordare una figura che ha saputo coniugare passione civile e amore per lo sport. La scelta della pallavolo come protagonista della serata non è casuale: rappresenta infatti uno degli ambiti in cui Massimo ha lasciato il segno.

“Lo sport serve anche per unire e ricordare“: è questo il messaggio che accompagnerà il 1° Memorial Massimo Caminiti, un evento che vuole trasformare il ricordo in un momento di aggregazione e vicinanza.

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